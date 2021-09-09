В четверг, 9 сентября, Китай с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань запустил спутник Zhongxing-9B. Об этом сообщает Синьхуа.

Запуск прошел успешно.

Ракета-носитель Long March-3B со спутником стартовала с пусковой площадки в 19:50 по пекинскому времени. Zhongxing-9B успешно вышел на заданную орбиту.

Zhongxing-9B, оснащенный специально разработанными транспондерами (приемопередающее устройство, посылающее сигнал в ответ на принятый сигнал), может поддерживать передачу видеопрограмм высокой четкости и предоставлять высококачественные услуги прямой трансляции для крупных событий, таких как, например, предстоящие зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

Кроме того, спутник будет предоставлять услуги связи для аварийно-спасательных работ и оказания помощи при стихийных бедствиях.

Этот запуск стал 388-м для ракет-носителей серии Long March.

Читайте также, в Китае запустили на орбиту ракету-носитель Чанчжэн-3B, на борту которой находился спутник Чжунсин-2Е. Через некоторое время спутник был успешно выведен на заданную орбит, в настоящее время запуск стал 383-м для ракет-носителей серии Чанчжэн.

Кроме того, Национальное аэрокосмическое агенство США (NASA) готовится отправить на природный спутник Земли Луну так называемый аппарат "кубсат", который получил название CAPSTONE. Аппарат будет запущен благодаря проекту Rocket Lab, который функционирует в Новой Зеландии.

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