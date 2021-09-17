Якщо документ ухвалять, розмір безпекової допомоги Україні збільшиться до 300 мільйонів доларів.

Конгрес США пропонує збільшити розмір військової допомоги для України на 50 мільйонів доларів. Про це йдеться у проєкті оборонного бюджету США на наступний рік.

Якщо документ ухвалять, розмір безпекової допомоги Україні збільшиться до 300 мільйонів доларів. Нагадаю, раніше до законопроєкту внесли поправку, що передбачає надання Україні нових систем озброєння, включно з відправкою системи протиповітряної оборони "Залізний купол".