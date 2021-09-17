США можуть збільшити розмір військової допомоги Україні [ Редактировать ]
Конгрес США пропонує збільшити розмір військової допомоги для України на 50 мільйонів доларів. Про це йдеться у проєкті оборонного бюджету США на наступний рік.
Якщо документ ухвалять, розмір безпекової допомоги Україні збільшиться до 300 мільйонів доларів. Нагадаю, раніше до законопроєкту внесли поправку, що передбачає надання Україні нових систем озброєння, включно з відправкою системи протиповітряної оборони "Залізний купол".
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А от на суттєве підвищення мінімальної зарплати - наступного року очікувати не варто. У проєкті бюджету - закладено шість із половиною тисяч гривень. Щоправда, не для всіх. Медикам обіцяють у рази більше.
У цьому американських конгресменів запевнив держ-секретар США Ентоні Блінкен.
У цьому американських конгресменів запевнив держ-секретар США Ентоні Блінкен.
Оборонна допомога, економічна підтримка та вільна торгівля із США. На це може розраховувати Україна, якщо докладе більше зусиль у боротьбі з корупцією.
Активізуємо Комісію зі стратегічного партнерства між нашими країнами. А ще - створюємо нову стратегічну структуру оборони і надаємо новий безпековий пакет, - Джо Байден.