Держбюро розслідувань викрило столичних посадовців, які привласнили майже 15 мільйонів гривень на реконструкції парку "Кіото".

2017-го року, згідно з проведеним тендером, приватному товариству з міського бюджету переказали понад 34 мільйони гривень. Проте, як з'ясували слідчі, на той час роботи з реконструкції вже були виконаними. І обійшлися у 19 мільйонів. Тепер встановлюють причетність до оборудки й інших осіб.