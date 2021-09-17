Держбюро викрило столичних чиновників: ті привласнили собі 15 мільйонів [ Редактировать ]
Держбюро розслідувань викрило столичних посадовців, які привласнили майже 15 мільйонів гривень на реконструкції парку "Кіото".
2017-го року, згідно з проведеним тендером, приватному товариству з міського бюджету переказали понад 34 мільйони гривень. Проте, як з'ясували слідчі, на той час роботи з реконструкції вже були виконаними. І обійшлися у 19 мільйонів. Тепер встановлюють причетність до оборудки й інших осіб.
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2017-го року, згідно з проведеним тендером, приватному товариству з міського бюджету переказали понад 34 мільйони гривень.
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