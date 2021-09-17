На с/х полях Великодымерского сельсовета Броварского района Киевской области неизвестные пытались выкосить подсолнух фермерского предприятия "Войтовское". Полиция пресекла попытку рейдерства, конфисковав у злоумышленников их технику, сообщают "Подробности".

По данным правоохранителей, сельскохозяйственная техника из Кировоградской области заехала на поля Киевщины ночью с 11 на 12 сентября.

Раним утром местные жители вызвали на место полицию, но им изначально были предоставлены фальсифицированные документы о якобы праве злоумышленников косить чужой урожай.

Как следует из материалов следствия Департамента Нацполиции, фермерского предприятия "Войтовское" обрабатывало земли Великодымерского сельсовета на протяжении 10 лет, и пайщики никому другому это право не передавали.

Техника, несколько легковых автомобилей и порядка 70 вооруженных лиц, что прибыли на поля местных фермеров, действовали от имени ООО "Промтех-Торг". Компания имеет уставной каптал всего в 1 тыс. грн и занимается "торговлей сантехникой".

В рамках открытого уголовного производства №12021111130001728, правоохранители признали фермерское предприятие "Войтовское" потерпевшей стороной, а с/г технику злоумышленников конфисковали. Ходатайства об аресте комбайнов передано на рассмотрение в Броварской горрайонный суд.

Рейдерам удалось скосить и все таки вывезти в неизвестном направлении часть урожая подсолнуха общей стоимостью 6 млн грн. Соответственно, правоохранители продолжают следственные действия.

О том, что попытка рейдерского захват урожая на Киевщины совершалась приезжими подтвердил и некий Владимир Щиголь. В соцсетях он называет себя адвокатом, утверждая что трактористы из Кировоградской области приехали в Киевскую область просто "подзаработать", и мол правоохранители "незаконно лишили их такого права отобрав технику".

Напомним, что схожие ситуации и нападения на поля фермеров, сейчас фиксируются по всей Украине. Буквально 13 сентября полиция отбивала от вооруженных титушек земли винницких фермеров.