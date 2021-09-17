Украина может вакцинировать от COVID более 70% населения - ВОЗ [ Редактировать ]
Украина реально может вакцинировать от COVID-19 более 70% населения. Но на сегодня нужно сосредоточиться не на показателях, а на охвате целевых групп риска.
Об этом сообщается в интервью главы Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихта.
"Я надеюсь, что реально можно провакцинировать больше 70%. По результатам опросов в августе мы видим, что каждый второй украинец заинтересован в то том, чтобы вакцинироваться. Но самое важное - это то, что нужно вакцинировать пожилых людей и тех, кто попадает в группу риска", - отметил он.
По его словам, в европейском регионе в группе 60+ уже вакцинировано более 70% населения.
"Очень важно использовать такой подход и ориентироваться именно на пожилых людей, имеющих высокие риски. Надеюсь, в ближайшие месяцы именно так и будет поступать Украина", - добавил Хабихт.
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