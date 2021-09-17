В столичном аэропорту "Борисполь" закрывается пункт вакцинации от коронавируса. Он прекратит свою работу в субботу, 18 сентября. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

"С 18-го сентября в аэропорту "Борисполь" прекратит свою работу пункт вакцинации от COVID-19", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ближайший пункт прививки к аэропорту находится в городе Борисполь по адресу ул. Киевский путь, 71.

Также в аэропорту добавили, что за период работы с 09 августа по 16 сентября в пункте вакцинации сделали прививки 2173 человека.

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