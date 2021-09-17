НБУ установил курс на 20 сентября [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 20 сентября 2021 года установил курс евро на уровне 31,46 гривен за евро. Это на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 20 сентября установлен на таком уровне: 31,4626 гривен за евро (+0,0926 грн). При этом курс евро на 17 сентября составляет 31,37 гривен за евро.
Ранее сообщалось, что биткоин "взлетел" до максимума за 2 месяца.
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