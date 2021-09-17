Литва зводить паркан завдовжки 502 кілометри на кордоні з Білоруссю [ Редактировать ]
100 кілометрів паркану до кінця року. Перешкоду з колючим дротом на кордоні з Білоруссю будує Литва.
За словами прем'єрки країни Інгріди Шимоніте, ділянка, на якій зведуть паркан, зараз становить найбільший ризик... Загалом, Вільнюс має плани побудувати загорожу завдовжки 502 кілометри - через стрімке збільшення потоку нелегальних мігрантів із білоруської території.
Нагадаю, після запровадження Євросоюзом нового пакета санкцій проти режиму в Білорусі, Лукашенко заявив - країна не контролюватиме потоку біженців, наркотиків і зброї на кордоні з ЄС. У блоці такі дії назвали "гібридною агресією".
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