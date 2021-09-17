Вулкан Отаке загрожує японцям потужними руйнуваннями [ Редактировать ]
У Японії знову прокинувся вулкан Отаке, на острові Суваносе, у префектурі Кагосіма.
Гора почала викидати стовпи диму та попелу на кілометр від кратера. Постраждалих та руйнувань немає. Однак з міркувань безпеки обмежили доступ до районів, прилеглих до вулкана.
За прогнозами метеорологів, найближчим часом гора може почати викидати велике каміння в радіусі двох кілометрів. На острові мешкають менш ніж сто жителів. Останнього разу вулкан давав про себе знати чотири місяці тому.
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