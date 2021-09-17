День рятувальника відзначають сьогодні в Україні. На честь свята глава держави вручив відзнаки й нагороди, але не лише професійним рятувальникам. Серед нагороджених і ті, хто не залишився байдужим до чужого горя. Докладніше, Тарас Пилипець.

Історія про те, як 12-річна дівчинка на Закарпатті не злякалася стихії та врятувала чотирьох дітей, розчулила всю країну. Сталося це ще на початку літа. Селище Ясіня накрила масштабна негода. Тетяна із семирічним братиком та сусідськими дітьми гралася на подвір'ї. Батьки в цей час були в сусідньому селі. Вулиці швидко перетворилися на річки. І вода почала заливати будинок.

Тетяна Тулайдан, лауреатка премії "Герой-рятувальник року":

Ми були на подвір'ї, сильний дощ пішов. Піднялася річка і ми забігли в будинок. Я виключила електрику по всьому дому і побігла до своїх братиків і сестричок на другий поверх ждати батьків.

Ще тоді нашій знімальній групі дівчинка зізналася, що в майбутньому хоче стати рятувальницею. Минуло більше ніж два місяці. І ось Таня разом із мамою вже в Києві - отримує відзнаку з рук президента "Герой-рятувальник року". А також - особливий подарунок.

У мене плани не змінилися - я хочу стати рятувальником. - Дуже їй то полюбилось - будеш носити таку форму так? - Так.

"Герой-рятувальник року" - нагорода для пересічних людей, які не злякалися, не пройшли повз, і вчинок яких врятував життя іншим. 10 таких сміливців щороку відзначають у День рятувальника. Не пройшов, а точніше не проїхав повз і Сергій Тимошенко. Житель села Гуляйполе на Запоріжжі.

Сергій Тимошенко, лауреат премії "Герой-рятувальник року":

Я їхав на роботу з колегою. На проїзну частину вибігла жінка, попросила про допомогу. Так як в неї палав будинок. Будинок палав сильно. Через парадні двері я не зміг зайти. Я вибив вікно, заліз до будинку.

У палаючій оселі були двоє дітей. П'ятирічного Артема й однорічного Женю Сергій навпомацки знайшов на підлозі. Виніс на вулицю й дочекався надзвичайників. Утім, рятувальники-мимоволі героями себе не вважають.

Та ні, я не за геройством туди ліз, я ліз просто врятувати дітей.

Нагородження лауреатів цієї премії відбувається вже 18 рік поспіль. Переможці - люди різної статі, віку, з різних куточків України. Також під час урочистостей президент відзначив нагородами професійних рятувальників.

Володимир Зеленський, президент України:

Не дивно, що в нашому суспільстві, в Україні, так багато таких людей, адже вони мають дуже гідний приклад - це наші рятівники, наші пожежники, наші сапери й всі працівники ДСНС. Не в голлівудському кіно, а в нашому реальному житті.

Це ж наша робота і тим паче - ми давали присягу служити народу України.