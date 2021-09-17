Причину вибуху у Кривому Розі поки не встановили [ Редактировать ]
Вибух у Кривому Розі. Рвонуло вранці - у квартирі на сьомому поверсі. Там саме був дідусь із трьома онуками.
Після вибуху почалася пожежа. Коли на місце прибули рятувальники - вся квартира вже була у вогні. Та надзвичайники швидко його приборкали. А дідуся й онуків вивели на повітря. Також врятували десятирічного хлопця із сусідньої квартири. Що саме вибухнуло - тепер розбираються експерти.
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