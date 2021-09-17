Мер Києва привітав рятувальників з професійним святом [ Редактировать ]
З професійним святом столичних рятувальників привітав мер Віталій Кличко та вручив нагороди.
Урочиста церемонія відбулася біля КМДА. Туди привезли й зразки сучасної спецтехніки. За словами мера, Київ цьогоріч спрямував на оновлення рятувального обладнання 32 мільйони гривень.
Віталій Кличко, міський голова м.Києва:
Я хотів би подякувати вам за відданість у вашій справі у такий непростий час, в такий небезпечній роботі. Не таємниця, що наше місто - великий мегаполіс і кожного дня трапляється багато надзвичайних ситуацій. І на допомогу завжди приходить висококласна професійна команда.
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