З професійним святом столичних рятувальників привітав мер Віталій Кличко та вручив нагороди.

Урочиста церемонія відбулася біля КМДА. Туди привезли й зразки сучасної спецтехніки. За словами мера, Київ цьогоріч спрямував на оновлення рятувального обладнання 32 мільйони гривень.

Віталій Кличко, міський голова м.Києва:

Я хотів би подякувати вам за відданість у вашій справі у такий непростий час, в такий небезпечній роботі. Не таємниця, що наше місто - великий мегаполіс і кожного дня трапляється багато надзвичайних ситуацій. І на допомогу завжди приходить висококласна професійна команда.