В Украине заявили об усилении системы противовоздушной обороны [ Редактировать ]
В Украине приняли решение усилить систему противовоздушной обороны на северном направлении. Это действие предприняли в ходе стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия-2021". Об этом сообщает пресс-служба Воздушного командования "Центр".
Таким образом, подразделения командования "Центр" совершили выдвижение на позиции, усилив систему радиолокационной разведки, а также зенитно-ракетное покрытие.
Фото: Facebook
Подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" осуществили выдвижение на определенные позиции, что позволяет существенно усилить систему радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия.
Отмечается, что жители нескольких населенных пунктов, которые находятся в Черниговской области, получили предупреждение о недопущения препятствования работе, а также не рассказывать о маршрутах и дислокации войск.
Фото: Facebook
Ранее мы писали, что Служба безопасности Украины провела масштабные многоэтапные плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам на территории Донецкой и Луганской областей. Тренировки проходили в течение месяца в условиях, максимально приближенных к реальным.
Кроме того, в Черном море завершились военно-морские учения с участием Украины, стран НАТО и партнеров альянса Sea Breeze 2021. В них были задействованы 32 боевых корабля, 40 самолетов и 5 тыс. военнослужащих из 32 стран.
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