"Подаруй їм дім". У Києві відбулася виставка безпритульних котів. На ній показали безпородних тварин на будь-який смак. У кожного з пухнастиків своя трагічна історія. Скільком вдалося віднайти нові домівки - розкаже Марина Глущенко.

Чорні, білі, великі і малі. Майже дві сотні котів-безхатьків з різних притулків України зібрали в одній виставковій залі. Мета заходу - допомогти пухнастикам знайти своїх господарів.

Ірина Тацій, організаторка виставки "Подаруй мені дім":

Когда стоял вопрос о том, каких животных завозить на выставку и в каком количестве, мы старались ориентироваться на то, чтобы помочь более старшим животным, которые уже давным-давно сидят в приютах.

Ось цю кішечку знайшли в літню спеку майже неживою. Її звати Фані. Вона стерилізована, щеплена, тож цілком готова переїхати до нових господарів.

А це - Куколка. Їй пощастило врятуватися від рук шкуродера. Вона - одна з тих, хто вже багато років шукає свій дім.

Під час виставки понад сімдесят чотирилапих змогли знайти свої нові домівки. Одного з них забрала пара - Микола та Олена. Кажуть, давно хотіли прихистити пухнастого друга.

Микола, відвідувач виставки:

Увидели объявление о том, что здесь будет мероприятие и решили, что время настало, можно забрать. Хочется, чтобы у них было тепло и уют, забота. И я думаю, что это как раз тот случай, когда можно завести домашнего питомца и сделать какое-то благо.

Стати новим власником чотирилапого просто. Достатньо заповнити спеціальну форму. Проте, не всім безпритульним тваринам вдається знайти своїх господарів.

Ірина Тацій, організаторка виставки "Подаруй мені дім":

К сожалению, в Украине, в городе Киеве, улицы переполнены этими животными и какой-то особой программы по стерелизации..то есть, она существует, но оно движется все очень медленно. Власти конечно же пытаются сделать, но это не те темпы, на которые мы рассчитывали. Поэтому, в любом случае, каждый день на улице оказывается сотня животных.

Незабаром зима, тож організатори закликають не зволікати і встигнути врятувати від холоднечі хоча б одного вуличного кота.