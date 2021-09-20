Советская актриса Татьяна Федотова, сыгравшая Гюльчатай в фильме "Белое солнце пустыни", состоит в опасной религиозной секте. Об этом коллеги 70-летней артистки орассказали в передаче "Звезды сошлись" на одном из российских телеканалов.

Судебный эксперт-религиовед Игорь Иванишко заявил, что известные люди нужны сектам для рекламы.

Татьяна действительно стала сектанткой. Без воли самого человека, который долго находится в этой организации, помочь ему невозможно. Она года два состоит в этой организации. Это крайне сложный случай. Она считает, что люди, которые не пришли к этому учению, заблуждаются, и им нужно прийти к спасению. В данном направлении есть "финансовая проповедь". Руководители секты выкачивают из людей имущество, квартиры.

Напомним, что в апреле этого года скончался народный артист Грузинской ССР Кахи Кавсадзе, сыгравший в "Белом солнце пустыни" Абдуллу.

Ранее "Подробности" писал о том, что основательница секты "Белое братство" снова вернулась в Киев.