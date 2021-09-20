Природные соединение, содержащееся в цветах орхидеи, обладает лечебным действием против рака простаты. К такому выводу пришли ученые из Австралии и Китая, результаты исследования которых опубликованы в журнале Frontiers in Oncology.

Рак простаты - вторая по распространенности форма рака в мире после рака легких и самая распространенная среди мужчин.

Исследование, проведенное австралийскими учеными из Института Столетия Сиднейского университета вместе с китайскими коллегами, показало, что эрианин, природное соединение из группы бибензила, присутствующее в Dendrobium chrysotoxum, разновидности орхидеи, произрастающей в Юго-Восточной Азии, может стать новым эффективным средством для лечения рака простаты.

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Биологи обнаружили, что эрианин оказывает противоопухолевое действие как на ранней, андроген-зависимой, так и на поздней стадии развития рака предстательной железы.

На ранней стадии развития раковым клеткам простаты для роста необходимы андрогены - мужские половые гормоны, такие как тестостерон. Андрогенная депривационная терапия, также известная как гормональная терапия, направлена ​​на снижение уровня андрогенов и может помочь замедлить или ограничить рост рака.

Когда рак простаты перестает реагировать на это лечение и продолжает расти, заболевание переходит на следующую стадию, известную как резистентность к кастрации.

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