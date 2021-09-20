Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского объявила об официальном завершении метеорологического лета, длившегося четыре месяца. Таким образом, нынешнее метеорологическое лето началось 14 мая, а 18 сентября стало последним теплым днем 2021 года.

19 сентября в столицу пришла метеорологическая осень – среднесуточная температура воздуха в этот день снизилась ниже +15 градусов и составила +11,9 градусов.

Как утверждают в Украинском гидрометцентре, в дальнейшем температура воздуха будет только снижаться, которая будет сопровождаться усилившимися осадками.

Как отмечают в обсерватории, метеорологическое лето в Киеве в этом году завершилось на три дня позже климатической нормы 1991-2020 годов, сообщает сайт обсерватории.

При этом в прошлом году лето продержалось до 15 октября. В общей сложности оно продолжалось 128 дней.

Самым продолжительным лето было в 2012 году — тогда оно продолжалось 166 дней.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как синоптик назвал дату возвращения тепла в Украине. В то же время в Карпатах температура воздуха уже упала до 0 градусов.