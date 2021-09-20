Климатологи объявили в Киеве наступление метеорологической осени [ Редактировать ]
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Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского объявила об официальном завершении метеорологического лета, длившегося четыре месяца. Таким образом, нынешнее метеорологическое лето началось 14 мая, а 18 сентября стало последним теплым днем 2021 года.
19 сентября в столицу пришла метеорологическая осень – среднесуточная температура воздуха в этот день снизилась ниже +15 градусов и составила +11,9 градусов.
Как утверждают в Украинском гидрометцентре, в дальнейшем температура воздуха будет только снижаться, которая будет сопровождаться усилившимися осадками.
Как отмечают в обсерватории, метеорологическое лето в Киеве в этом году завершилось на три дня позже климатической нормы 1991-2020 годов, сообщает сайт обсерватории.
При этом в прошлом году лето продержалось до 15 октября. В общей сложности оно продолжалось 128 дней.
Самым продолжительным лето было в 2012 году — тогда оно продолжалось 166 дней.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как синоптик назвал дату возвращения тепла в Украине. В то же время в Карпатах температура воздуха уже упала до 0 градусов.
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