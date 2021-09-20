На Харківщині цієї ночі горіла школа [ Редактировать ]
На Харківщині цієї ночі горіла школа. О пів на сьому вечора зайнявся дах над спортзалом, і поступово вогонь перекинувся на сусідній навчальний корпус.
Ніхто не постраждав, бо у вихідний в приміщенні людей не було. Сьогодні в початковій школі уроки відбуваються у звичному режимі, а старшокласників тимчасово перевели на дистанційне навчання. За попередніми даними, причиною займання могло стати коротке замикання.
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