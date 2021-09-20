Зробити доступними ліки, від яких залежить життя пацієнтів з орфанними хворобами. Про це їхні родичі закликають парламентарів. Для цього народні обранці мають внести зміни до закону "Про публічні закупівлі".

Цей законопроєкт розглядатимуть найближчим часом. Якщо його ухвалять - держава зможе закуповувати ліки проти рідкісних хвороб за низькими цінами, а препаратів вистачить на більшу кількість хворих.

Мама пацієнтки зі спінальною м'язовою атрофією:

В дитини хвороба СМА - спінально-м'язова атрофія першого типу. Лікування в Україні є. Зареєстровано два препарати. Але лікування дуже дороговартісне і для того, щоб ціна на препарат була нижче і його могли закупити потрібне прийняття закону.

Тетяна Кулеша, голова ради громадської спілки "Орфанні захворювання України":