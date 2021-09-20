Правляча партія виграла вибори до Держдуми у Росії [ Редактировать ]
"Єдіная Росія" - лідер на виборах до Держдуми, далі йдуть комуністи. Активність громадян - 67 відсотків. Такі дані ЦВК після опрацювання майже 100 відсотків бюлетенів.
Незалежні спостерігачі повідомляють про численні фальсифікації: "каруселі" та "вкидання". Окрім того, Федерація долучила до голосування українців на тимчасово окупованих територіях - у Криму та на Донбасі. Жителів ОРДЛО, під загрозою штрафів та звільнення, вивозили безплатними автобусами та потягами в Ростовську область. Хто не мав російського паспорта - отримував його просто на вході до дільниці.
У вітчизняному МЗС висловили рішучий протест щодо протиправного проведення виборів на тимчасово окупованих територіях. І закликали міжнародну спільноту не визнавати результатів волевиявлення.
по теме
В офіційного Києва є серйозні претензії до Москви. А саме - щодо виборів депутатів у анексованому Криму. А також щодо голосування жителів Донбасу.
Зараз українців збираються масово звозити для голосування на виборчі дільниці в Ростов.
У Росії почалося голосування до держдуми. Триватиме воно три дні - до неділі. Цього разу, окрім жителів анексованого Криму, до так званого "волевиявлення" примусово залучають жителів окупованого Донбасу.
Позиція України залишається непохитною: це буде грубим порушенням норм міжнародного права, а саме голосування офіційний Київ вважатиме нелегітимним.
Протягом п'ятниці й суботи російські силовики схопили першого заступника Джеляла і ще чотирьох кримських татар. Через це до будівлі ФСБ у Сімферополі вийшли протестувати родичі та небайдужі громадяни.