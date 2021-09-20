"Єдіная Росія" - лідер на виборах до Держдуми, далі йдуть комуністи. Активність громадян - 67 відсотків. Такі дані ЦВК після опрацювання майже 100 відсотків бюлетенів.

Незалежні спостерігачі повідомляють про численні фальсифікації: "каруселі" та "вкидання". Окрім того, Федерація долучила до голосування українців на тимчасово окупованих територіях - у Криму та на Донбасі. Жителів ОРДЛО, під загрозою штрафів та звільнення, вивозили безплатними автобусами та потягами в Ростовську область. Хто не мав російського паспорта - отримував його просто на вході до дільниці.

У вітчизняному МЗС висловили рішучий протест щодо протиправного проведення виборів на тимчасово окупованих територіях. І закликали міжнародну спільноту не визнавати результатів волевиявлення.