Украина подала заявку на проведение чемпионата Европы по баскетболу "Евробаскет-2025". Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации баскетбола.

Таким образом, помимо Украины заявку на проведение столь престижного события подали Кипр, Финляндия, Венгрия, Латвия и Россия. При этом, соревнования будут проведены сразу в 4 государствах, однако финал турнира пройдет в одной.

Отмечается, что Латвия, Венгрия Россия и Украина подали заявки на проведение группового этапа и финала, а Кипр и Финляндия претендуют только на организацию группового этапа Евробаскета-2025.

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Кроме того, в Киеве прошел Чемпионат мира по хоккею в возрастной категории U-20 в Дивизионе IB. Соревнования в украинской столице пройдут с 10-го по 17 декабря 2019 года, на проведение турнира также претендовали Франция, Польша, Венгрия, Италия и Эстония.

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