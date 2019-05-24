В Киеве пройдет Чемпионат мира по хоккею в возрастной категории U-20 в Дивизионе IB. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины.

Соревнования в украинской столице пройдут с 10-го по 17 декабря 2019 года.

На проведение турнира также претендовали Франция, Польша, Венгрия, Италия и Эстония.

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