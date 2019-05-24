В Украине проведут чемпионат мира по хоккею [ Редактировать ]
В Киеве пройдет Чемпионат мира по хоккею в возрастной категории U-20 в Дивизионе IB. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины.
Соревнования в украинской столице пройдут с 10-го по 17 декабря 2019 года.
На проведение турнира также претендовали Франция, Польша, Венгрия, Италия и Эстония.
Смотрите также календарь и результаты всех матчей по хоккею.
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