У в'язницю - за рабство. На Волині шістдесятирічну фермерку судять за торгівлю людьми. Мовляв, селянка силоміць утримувала трьох чоловіків, змушувала їх працювати, а за роботу не платила. Тепер їй загрожує чималий термін за ґратами.

Сама ж фермерка впевнена - справу сфабрикували. Наша Сніжана Сидорук поїхала в село, де живе підозрювана, і поспілкувалася зі свідками та фігурантами справи. Що з'ясувала - дивіться далі.

Пані Ніна живе в невеличкому селі неподалік Луцька. Уже десять років, як жінка разом зі своїм чоловіком розводить корів.

Ніна Заболотських, жителька села Вербаїв:

Маю 25 корів, які ходять на пасовище і ще маю торішні телички, маю і бички. Від світанку до смерканку працюємо вдвох з чоловіком.

Та двом доглянути таку кількість худоби не сила, каже жінка. Тож фермерка брала до себе людей, які погоджувалися допомагати по господарству. За це її поліція звинуватила в рабовласництві.

Ольга Бузулук, завідувач сектору комунікації ГУНП у Волинській області:

Жінка підшуковувала на автостанціях, в закинутих місцях чоловіків, які опинились в складних життєвих обставинах, запрошувала їх до себе на роботу з догляду за худобою, але після того вона з ними не розраховувалася, погрожувала фізичною розправою, відповідно утримувала в трудовому рабстві.

Фермерка все заперечує.

Ніна Заболотських, жителька села Вербаїв:

Ніхто нікого не утримував в рабстві, нікого нігде не шукав. Вони самі приходили, бо вони хотіли прихисток, вони хотіли їсти, а працювати вони не хотіли. Це все підстава. Вони що мали якісь документи? Вони приходили без паспортів.

Жінка показує нам хлів, у якому, за твердженням поліції, утримували працівників.

Це дочкин хлів. Помагає хлопець їй тут. І взяли сфотографували, що він тіпа раб. А він який раб? Скаже зараз, який він раб. - То неправда. - То ви раб? - Нє.

Це саме той чоловік з фото, яке поліція опублікувала на своєму сайті. Звати його Вадим. Каже - працює в родині Заболотських вже майже вісім років.

Вадим, робітник:

Я помагаю вон помагаю і мені так вигідно - вона мене кормить, вдіває, взуває, їсти дає, і все, і живу тут так само. Як член сім'ї, ну. - Вас тут силою утримують? - Нє.

Вадим допомагає Віті - доньці пані Ніни. Вона мешкає по сусідству й теж тримає понад три десятки корів. Живуть дві родини за те, що здають молоко. Віта каже - і до неї приходили з обшуками.

Віта Заболотських-Кондратюк, фермерка:

Там - міліція, в мене - міліція, ну в шоці. Просто в шоці. Потім допитуюся, що ж таке сталося, а чую вже там читають ну шось про рабство. Думаю, ну шок якийсь. Ну не може такого бути.

У селі, де живе новоспечена рабовласниця, версії поліції дивуються. Люди нарікають на бруд та сморід від господарства Заболотських. Але щоб там когось насильно утримували, кажуть, не помічали. На обійсті фермерки навіть паркану немає.

Василь Довгополюк, сусід фермерів:

Вона сама більше рабиня, як ті що в неї роблять. Я не скажу, що вони там надривались чи що там вони чи вона їх била - ніхто не чув. Як могли тримати, як вони ходили по всіх селах, куди схотіли й що хотіли.

За рабство пані Ніну вже судять. Жінка своєї вини не визнає. Твердить - її оббрехали, а справу - сфабрикували.

Ніна Заболотських, жителька села Вербаїв:

Комусь заважає, напевно, в цьому світі може сусідам. Моєї вини нема ні в чому. Це слідчий захотів отримати погонів і оте все підстроїв так. Хтось йому заплатив. Це моя думка така. І воно інакше бути не може.

Адвокатки фермерки певні - докази у справі зібрані поверхнево і ґрунтуються лише на свідченнях потерпілих. Усі - раніше судимі й алкозалежні.

Вікторія Доманська, адвокатка:

Звинувачення дуже серйозні. Це трудове рабство. Ми виїхали на місце для того, щоб подивитися на її володіння цієї рабовласниці. Немає тут ніяких гратів, немає ніяких складів, закритої території.

Алла Левчук-микитюк, адвокатка:

Ми будем заявляти ряд клопотань, зокрема, і про проведення одночасних допитів між учасниками, тому що показання пані Ніни й осіб, які визнані потерпілими в даному кримінальному провадженні, абсолютно різняться.

Поки тривають суди, фермерка своєї худоби не полишає. Вдень доглядає теличок, здає підприємцям молоко. Має впоратися до 23-ої, бо вночі - під домашнім арештом. Їй загрожує від 5 до 12 років тюрми.