Голова уряду Іспанії вирушив на Канарські острови де триває виверження вулкану [ Редактировать ]
Прем'єр-міністр Іспанії скасував візит на Генасамблею ООН. Педро Санчес екстрено вирушив на Канарські острови, де вивергається вулкан.
Голова уряду особисто контролює роботу рятувальників. Вулкан Кумбре-В'Єха прокинувся на острові Ла-Пальма. Напередодні гора викинула стовп диму та каміння. Потоки лави знищили щонайменше 100 житлових будинків. З довколишніх поселень вивезли п'ять тисяч людей. Востаннє цей вулкан вивергався 40 років тому.
Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії:
Зараз найголовніше - гарантувати безпеку. Виверження досі триває, будьмо максимально обережними. Не слід наближатися до небезпечної ділянки. Усі, кому потрібна допомога, не зволікайте, звертайтеся до поліції чи надзвичайних служб.
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Напередодні гора викинула стовп густого сірого диму, у повітря полетіли бризки лави й каміння. Потоки розжареної вулканічної маси знищили щонайменше 100 житлових будинків.
За прогнозами метеорологів, найближчим часом гора може почати викидати велике каміння в радіусі двох кілометрів. На острові мешкають менш ніж сто жителів.
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