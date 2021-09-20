Прем'єр-міністр Іспанії скасував візит на Генасамблею ООН. Педро Санчес екстрено вирушив на Канарські острови, де вивергається вулкан.

Голова уряду особисто контролює роботу рятувальників. Вулкан Кумбре-В'Єха прокинувся на острові Ла-Пальма. Напередодні гора викинула стовп диму та каміння. Потоки лави знищили щонайменше 100 житлових будинків. З довколишніх поселень вивезли п'ять тисяч людей. Востаннє цей вулкан вивергався 40 років тому.

Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії: