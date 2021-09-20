Журналист Константин Андриюк на своей ФБ-странице разместил публикацию с заголовком "Куда пропали 7,08 миллиона долларов на строительство футбольной базы для сборных Украины".

В публикации журналист привел убедительные доказательства того, что в январе 2017 года Украинская ассоциация футбола получила от УЕФА 4, 5 миллиона евро с целевым назначением "для строительства национального тренировочного центра сборных команд Украины по футболу". В соглашении между УЕФА и УАФ был обозначен срок строительства до 06.08.2020.

В том же году УАФ на покупку земли под тот же тренировочный центр получила от ФИФА 1, 8 миллионов долларов, при этом купив землю всего за 300 тысяч долларов. Куда были потрачены оставшиеся 1,5 миллиона гривен журналист предлагает спросить руководство УАФ.

На сегодня, несмотря на полученные 7, 08 миллиона долларов и обозначенный УЕФА срок до августа 2020 года, строительство базы даже не начиналось, а деньги Павелко потратил на закупку оборудования для "легендарного" завода по производству искусственных полей.

К тому же земля, приобретенная УАФ под строительство базы, находится в рекреационной зоне, из-за чего проведение проектных и ремонтных работ невозможно.

Данная информация подтвердилась сообщением пресс-службы Киевской ОГА от 03.08.2021 о том, что в рамках программы Президента Украины - Владимира Зеленского "Большая стройка" планируется строительство «с нуля» Национальной учебно-тренировочной базы сборных команд Украины по футболу в селе Княжичи Броварского района Киевской области.