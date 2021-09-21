Майже 6 тисяч армійців із 15 країн тренуватимуться на Яворівському полігоні на Львівщині.

В Україні стартували міжнародні військові навчання - "Репід Трайдент-2021". Майже 6 тисяч армійців із 15 країн тренуватимуться на Яворівському полігоні на Львівщині. У вишколах також візьмуть участь бійці литовсько-польсько-української бригади. Триватимуть маневри до 1 жовтня.

Владислав Клочков, керівник навчань RAPID TRIDENT 2021, бригадний генерал Збройних сил України:

Основною метою навчань є показати всьому світові, що Україна не одна, ми маємо союзників, партнерів, які готові стати з нами до боротьби.

Майкл Хансон, керівник навчань RAPID TRIDENT 2021, полковник армії США: