Під час масового розстрілу у російській Пермі загинули п'ятеро студентів та відома у місті лікарка. Навчання в університеті зупинили. А в регіоні оголошено день жалоби. Напередодні, озброєний молодик увірвався до вишу та відкрив безладний вогонь по всіх, кого бачив. Сам нападник також поранений і перебуває в лікарні. Докладніше розкаже Ольга Жидецька.

Кривава бійня в Пермському національному дослідницькому університеті почалася близько 11-ї ранку. У виші саме тривали пари й було повно студентів. Озброєний хлопець у військовій формі відкрив вогонь у кампусі, потім вдерся до одного з корпусів.

Он стреляет. Мы стоим в курилке. Как только мы поняли, что он стреляет по нам, мы начали забегать, как стадо овец. Он как пастух загонял нас в эту проходную.

Микита Смирнов, студент:

Поворачиваемся, в 20 метрах от нас вооруженный человек идет, стреляет. Мы в разные стороны разбежались, никого из наших не задело.

Нападник устиг здійснити щонайменше 30 пострілів. Система сповіщення про надзвичайні ситуації не спрацювала. Тож в університеті не одразу зрозуміли, що коїться щось жахливе.

Дехто з викладачів продовжував лекції. Коли ж стало зрозуміло - це напад, зчинилася паніка. Перелякані студенти рятувалися як могли - дехто вистрибував з вікон. Хтось зачинився в аудиторії.

Семен Карякін, студент:

Мы сидели около часа в аудитории. Нас было человек 60. Мы закрыли дверь, забарикодировались партами, стульями.

Зупинити навіженого нападника вдалося звичайному інспекторові ДПС. До нього в кабінет забіг свідок і повідомив про стрілянину. Двоє патрульних одразу кинулися на місце пригоди.

Костянтин Калинін, інспектор ДПС:

Забежал на первый этаж - увидел, как воооруженный молодой человек спускается по лесенкам. Крикнул я ему "бросай". После чего молодой человек направил оружие на меня и произвел выстрел. После чего я применил огнестрельное оружие.

Стрільця з пораненнями ушпиталили. Ним виявився 18-річний студент цього ж вишу Тимур Бекмансуров. Рушницю, з якої розстріляв людей, він легально купив у травні. Перед нападом у соцмережах хлопець написав, що не є терористом, ненавидить себе і хоче завдати болю всім, хто опиниться на його шляху. Жертвами стрільця, за уточненими даними, стали шестеро людей.

Світлана Петренко, речниця Слідчого комітету Росії:

Пострадавшие обратились за медицинской помощью. Часть из них госпитализирована с ранениями различной степени тяжести.

Паралельно з розслідуванням цього нападу правоохоронці з'ясовують, чому університет охороняла фірма, що не мала відповідної ліцензії. А також чому у критичний момент вартові не могли додзвонитися до рятувальних служб. 21 вересня в Пермському краї оголошено днем жалоби.