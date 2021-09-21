Бюджет на 2022-й год снова повторяет ошибки бюджетов предыдущих лет и только увеличивает бедность в Украине. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в парламенте.

"Проект бюджета на следующий год в худших традициях повторяет все те ошибки и проблемы, которые были в бюджетах предыдущих лет. Которые и привели к тому, что половина населения Украины оказалось за чертой бедности", - заявил политик.

Парламентарий подчеркнул, что новый бюджет – это бюджет полицейского государства с бедным населением.

"Приведу пример: снова на 2 млрд гривен увеличивается финансирование прокуратуры. Ей уже выделили столько финансирования, что она его не в силах освоить. В то же время, учитывая уровень инфляции, уменьшается реальный прожиточный минимум. Сегодняшняя власть пошла таким же путем, как и ее предшественники: увеличение выплат силовикам и практически замораживание социальных выплат. Это абсолютно антинародный бюджет и такой бюджет принимать нельзя!" - подчеркнул Юрий Бойко.

Сопредседатель фракции ОП-ЗЖ заявил, что марафон обещаний со стороны президента и монобольшинства за последние два года обернулся для украинцев продолжением антинародной политики, в то время как "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что необходимо идти путем решения первоочередных для наших граждан вопросов.

"Позиция нашей политической силы: парламент должен показать, что он способен работать в интересах людей и страны. Договариваться, а не стрелять. У нас есть политическая воля, чтобы обеспечить мир. Снизить коммунальные тарифы. Отечественные энергоносители должны идти на нужды украинских граждан. Остановить рост цен на базовые товары. Государственное регулирование на товары первой необходимости должно быть восстановлено. Мы будем бороться за то, чтобы люди почувствовали поддержку со стороны парламента", - резюмировал Юрий Бойко.