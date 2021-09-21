Верховний суд з прав людини виніс вердикт у справі Олександра Литвиненко [ Редактировать ]
Росія винна в смерті агента Литвиненка. Верховний суд з прав людини виніс вердикт у справі про вбивство колишнього співробітника ФСБ. Олександр Литвиненко помер від отруєння полонієм у Лондоні 2006 року.
Британські слідчі з'ясували, що спецоперацію провели росіяни Андрій Луговий і Дмитро Ковтун. А суд у Страсбурзі постановив, що вони діяли під контролем російської влади й присудив компенсацію вдові Литвиненка - 100 тисяч євро. У Кремлі незручне для себе рішення суду, традиційно, назвали політично вмотивованим. Ще одна прикра для Москви новина надійшла з Лондона.
Британська поліція вперше офіційно назвала ім'я третього причетного до отруєння "Новічком" ексофіцера розвідки Сергія Скрипаля. Окрім спецагентів Олександра Мішкіна та Анатолія Чепіги, до справи причетний Денис Сергєєв, генерал-майор ГРУ, який керував діями виконавців.
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