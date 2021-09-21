У Нью-Йорку годину тому стартували так звані "Високі дебати". Протягом кількох днів з головної трибуни ООН виступатимуть лідери держав, президенти та прем'єри. Дискусію відкрив Джо Байден. Про що саме говорив? І що в програмі візиту українського президента, виступ якого завтра? Дмитро Анопченко стежить за подіями.

Уперше від початку пандемії сильні світу цього наважилися зустрітися особисто. Проте не всі. Приблизно 60 політиків - президентів та прем'єрів, надіслали відеозвернення. Однак решта, понад сотня, таки прибула до Нью-Йорка.

Серед них і Джо Байден, який буквально щойно відкрив "високі дебати". Говорив, що "Америка повертається", що (і це дуже важливий меседж) після 20 років війни в Афганістані, Штати змінюють стратегію.

Ми не прагнемо, щоб відповідальне змагання переростало в конфлікт. США завершують із цим і завершують остаточно. Ми об'єднаємося з нашими альянсами, друзями, партнерами й протистоятимемо спробам сильних країн впливати на слабші й відбирати території завдяки їхній військовій силі чи економічному примусу.

Байден також говорив, що Штатам (і світові), як ніколи, потрібна Організація об'єднаних націй (про яку Трамп, відверто кажучи, був не найкращої думки). Проте нова американська команда саме завдяки ООН збирається боротися з коронавірусом. Зокрема, вже завтра Білий дім хоче провести на полях Генасамблеї ще й "коронавірусний саміт"оголосить про закупівлю пів мільярда доз вакцини від "Пфайзер", яку розвезуть країнам, що її потребують.

Ми втратили занадто багато із цією жахливою пандемією, яка залишила глибокий слід в історії людства. Кожна смерть - це чийсь біль, чиєсь особисте горе. Ідея глобального суспільства має стати нашим ключовим вибором щодо майбутнього світу. Ми повинні працювати спільно, щоб уберегти людські життя й здолати Covid-19.

В обох заходах - і в засіданні Генасамблеї, і у віртуальному саміті бере участь і українська делегація. Президент Зеленський прибув до Нью-Йорка напередодні й відразу ж з літака поїхав до меморіалу жертвам терактів одинадцятого вересня. Прізвища загиблих українців на ньому цього дня на знак пам'яті позначили білими трояндами й синьо-жовтими прапорцями.

Там українські прізвища, можете підійти самі подивитися…

Неофіційна програма на цьому по суті завершилася. Сьогодні - день зустрічей, коли в розкладі розмови й з генсеком ООН.

І з турецьким президентом Ердоганом. І, буквально за півтори години, з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Далі, імовірно, вже завтра мають бути й переговори з президентом Польщі.

Буде і виступ з Оонівської трибуни - Україна за розкладом у середу після обіду за місцевим часом. Проте традиційно ці дні "високих дебатів" ще й шанс для неформальних двосторонніх перемов. Єдине, що цьому заважає - це карантинні обмеження. А щоб їх спростити просто під стінами штаб-квартири ООН поставили бус, у якому і політикам, і журналістам роблять тест на коронавірус і, за бажання, щеплення вакциною від "Джонсон і Джонсон", яка забезпечує повну імунізацію однією дозою.

Ба більше, в ООН розпорядилися навіть у кафе та делегатські їдальні впускати тільки з довідкою про імунізацію. Бразильський президент (а він не щеплений) спробував перекусити в міському ресторані, проте й там не пустили, змушений був обідати на тротуарі, де спеціально для нього поставили стіл.