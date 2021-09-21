Життя українців зміниться через нові правила "жовтої" карантинної зони [ Редактировать ]
Всеукраїнське "пожовтіння". Уже з четверга країна переходить у "жовту зону". Таке рішення ухвалили сьогодні - на позачерговому засіданні Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Тож як зміниться наше життя:
Карантинний аксесуар, який останнім часом масово ігнорували, повертається. У транспорт чи в приміщення можна буде зайти лише в масці. При цьому - всі заклади працюватимуть. Але з певними вимогами. У ресторанах - не більше ніж по чотири людини за столиком, відстань між ними - мінімум півтора метра. У кінотеатрах і театрах - у залі може бути лише половина глядачів. У спортзалах - один відвідувач на десять квадратних метрів.
Масові заходи - лише з дистанцією. Але! Цей карантин відрізняється від інших бонусами для вакцинованих. Усі ці обмеження скасовуються для тих, хто зробив хоча б одне щеплення. Для послаблень у "червоній зоні", зазначу, треба дві дози.
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У четвер, 23 вересня, Україна переходить у "жовту" зону адаптивного карантину. Таке рішення ухвалила Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Во вторник, 21 сентября, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о введения "желтой зоны" карантина в стране
За минулу добу в Україні дві тисячі 265 нових інфікувань. 44 людини померли. Тисячу 200 хворих ушпиталили, одужало - понад пів тисячі.
При цьому одужали - майже дві тисячі людей. Госпіталізовано - понад півтори тисячі. Найбільше захворювань - у Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській областях та в столиці.
Ковідна картина далі гіршає. Кількість нових інфікувань росте чи не в геометричній прогресії. Тож уперше з травня, майже шість тисяч українців отримали позитивні тести на коронавірус.