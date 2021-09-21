Всеукраїнське "пожовтіння". Уже з четверга країна переходить у "жовту зону". Таке рішення ухвалили сьогодні - на позачерговому засіданні Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Тож як зміниться наше життя:

Карантинний аксесуар, який останнім часом масово ігнорували, повертається. У транспорт чи в приміщення можна буде зайти лише в масці. При цьому - всі заклади працюватимуть. Але з певними вимогами. У ресторанах - не більше ніж по чотири людини за столиком, відстань між ними - мінімум півтора метра. У кінотеатрах і театрах - у залі може бути лише половина глядачів. У спортзалах - один відвідувач на десять квадратних метрів.

Масові заходи - лише з дистанцією. Але! Цей карантин відрізняється від інших бонусами для вакцинованих. Усі ці обмеження скасовуються для тих, хто зробив хоча б одне щеплення. Для послаблень у "червоній зоні", зазначу, треба дві дози.