А в Україні розпочала роботу місія Міжнародного Валютного Фонду. Вона має вирішити - чи надавати черговий транш. Щоб отримати гроші, держава мала виконати низку вимог. Чи зробила це? Думки експертів збирав Даніїл Снісар.

700 мільйонів доларів - саме таку суму український уряд хоче отримати від МВФ. У Кабміні вважають - Україна виконала всі вимоги для траншу за програмою "стенд бай". Її узгодили ще в червні 2020 року. За нею, держава мала отримати від Фонду п'ять мільярдів доларів чотирма вливаннями. І понад два мільярди з них до бюджету таки надійшли. Потім реформи, яких чекали у МВФ від України, забуксували. А отже - "на стопі" наступні транші.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Наші європейські партнери високо оцінюють той прогрес у реформах, який був досягнутий за останній рік. Ми очікуємо на отримання другого траншу МВФ до кінця цього року.

Утім, у Міжнародному валютному фонді такого оптимізму не поділяють. Про це у МВФ дали зрозуміти ще минулого тижня.

Джеррі Райс, директор Департаменту комунікацій Міжнародного валютного фонду:

Щодо співпраці з Україною - у нас залишається низка запитань, які держава мала вирішити, аби програму співпраці було продовжено. Під час роботи місії особливо зосередимося на питаннях, пов'язаних із посиленням автономії в управлінні Національним банком України, із судовою реформою, відновленням і зміцненням системи протидії корупції, а також, як ви знаєте, фіскального положення і так далі.

За оцінками експертів, прогресу по деяких питаннях Україна таки досягла. Наприклад, ситуація з управління Нацбанком більш-менш стабільна, антикорупційні органи працюють. Чого не скажеш про покарання корупціонерів, яке залежить також від служителів Феміди.

Олег Пензин, економічний експерт:

Скажімо, судова реформа. Там теж є великі проблеми. Стоять питання, пов'язані з енергоносіями для населення. Окрім цього Міжнародний Валютний Фонд приїхав аналізувати показники бюджету, який сьогодні був внесений урядом у Верховну Раду. Я думаю, що там також буде певна критика і певні пропозиції, які також будуть достатньо серйозно обговорюватися цією місією.

Окрім того, у МВФ можуть повернутися до вже вирішених проблем. Українські реалії формують нові вимоги. Наприклад, у частині корпоративного управління держкомпаніями. Тут питання у Фонду викликає ситуація з Нафтогазом, із Наглядової ради якої пішли всі іноземці. Тож, у підсумку, одержання траншу під питанням. Якщо говорити про курс нацвалюти в цьому контексті, на думку фахівців - відсутність позики на це ніяк не вплине.

Олександр Охріменко, економічний експерт:

Чи буде новий транш чи не буде - малоймовірно. Все-таки новий транш залежить від необхідності. Сьогодні Україні гроші не потрібні. Ви самі бачите, який курс. У нас зараз курс гривні, звертаю увагу - ревальвація, а не девальвація. Мало того, велика ймовірність, що в цьому році ми закінчимо на курсі 27, хоча планувалося 28.

Місія МВФ працюватиме в Україні, в онлайн режимі. Урядовці також вестимуть перемови з представниками фонду - про збільшення розміру траншу до семисот п'ятдесяти мільйонів.