Законопроєкт про трудові відносини: профспілки назвали документ кабалою та готують акцію протесту [ Редактировать ]
Кабальним для робітників назвали законопроєкт про трудові відносини представники профспілок. І хоча депутати проголосували документ лише у першому читанні, профспілки - готують акцію протесту. Обурило експертів і те, що депутати підтримали ініціативу без доповіді від мінекономіки.
Сергій Каплін, представник Федерації профспілок України:
Це означає, що в уряді не знайшлося жодної людини, яка б взяла на себе відповідальність. Цей законопроєкт передбачає, що тепер у нас немає роботодавця і немає робітників, як це у Європі, у нас тепер є рабовласники й раби. І робота тепер не робота, а тюрма. При чому робітник там буде знаходитись весь час у кайданках. І весь час в очікуванні, що завтра роботодавцеві здасться, що на нього не так подивилися і він просто викине з роботи цього робітника.
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