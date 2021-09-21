Масштабна евакуація триває на Канарах. На острові Ла-Пальма вивергається вулкан.

Розпечені потоки поховали під собою вже 160 будинків і спопелили сотні гектарів території. Дрон зафіксував на відео, як лава насувається на приватний басейн і стікає у воду.

Свої домівки полишили шість тисяч острів'ян. Жителям селища Ла-Лагуна влада дала тільки годину, щоб зібрати речі. Виверження триває вже третій день.