Канарські басейни наповнюються лавою замість води [ Редактировать ]
Масштабна евакуація триває на Канарах. На острові Ла-Пальма вивергається вулкан.
Розпечені потоки поховали під собою вже 160 будинків і спопелили сотні гектарів території. Дрон зафіксував на відео, як лава насувається на приватний басейн і стікає у воду.
Свої домівки полишили шість тисяч острів'ян. Жителям селища Ла-Лагуна влада дала тільки годину, щоб зібрати речі. Виверження триває вже третій день.
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На Канарах цими днями туристи почуваються дещо тривожно. Наввипередки з лавою змагаються жителі та гості острова Ла-Пальма.
Вулкан Кумбре-В'Єха прокинувся на острові Ла-Пальма. Напередодні гора викинула стовп диму та каміння.
Напередодні гора викинула стовп густого сірого диму, у повітря полетіли бризки лави й каміння. Потоки розжареної вулканічної маси знищили щонайменше 100 житлових будинків.
За прогнозами метеорологів, найближчим часом гора може почати викидати велике каміння в радіусі двох кілометрів. На острові мешкають менш ніж сто жителів.
Нині вогонь підійшов упритул до популярного курорту Коста-дель-Соль.