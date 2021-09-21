Міжнародний день миру відзначають сьогодні у світі. В Україні до цієї дати влаштували флешмоб. Одночасні акції в Києві, Краматорську, Миколаєві, Житомирі, Дніпрі та Одесі провели учасниці національної платформи "Жінки за мир" - за ініціативи нардепа Наталії Королевської. Десятки активісток, депутаток, громадських діячок та звичайних мам закликали владу виконувати обіцянки про мир в Україні. Вони також розробили власний мирний план і необхідні законопроєкти.

Ірина Касьян, голова правління національної платформи "Жінки за мир":

Наша национальная платформа "Женщины за мир" присоединилась к Международному Дню защиты мира для того, чтобы лишний раз напомнить и правительству и Верховному совету, что были даны обещания по установлению мира в нашей стране. Мы очень надеемся, что в очередной раз требования наших женщин, которые мы изложили в своем обращении будут услышаны и приняты меры.

Ельміра Дорошенко, громадська діячка: