Міжнародний день миру: активістки руху "Жінки за мир" влаштували масштабний флешмоб [ Редактировать ]
Міжнародний день миру відзначають сьогодні у світі. В Україні до цієї дати влаштували флешмоб. Одночасні акції в Києві, Краматорську, Миколаєві, Житомирі, Дніпрі та Одесі провели учасниці національної платформи "Жінки за мир" - за ініціативи нардепа Наталії Королевської. Десятки активісток, депутаток, громадських діячок та звичайних мам закликали владу виконувати обіцянки про мир в Україні. Вони також розробили власний мирний план і необхідні законопроєкти.
Ірина Касьян, голова правління національної платформи "Жінки за мир":
Наша национальная платформа "Женщины за мир" присоединилась к Международному Дню защиты мира для того, чтобы лишний раз напомнить и правительству и Верховному совету, что были даны обещания по установлению мира в нашей стране. Мы очень надеемся, что в очередной раз требования наших женщин, которые мы изложили в своем обращении будут услышаны и приняты меры.
Ельміра Дорошенко, громадська діячка:
Прописываем, регистрируем ряд законопроектов, которыми требуем принести мир в Укриану. Которыми требуем защитить наших людей, детей, которые пострадали в слесдвтие военных действий на востоке Украины.
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