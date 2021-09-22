За словами інспекторів, лише торік навколо цього ринку цілий гектар землі був завалений відходами.

Одним - заробіток, іншим - сморід і бруд. У Дніпрі жителі багатоповерхівок скаржаться на стихійні сміттєзвалища, які створюють продавці ринків. Після робочого дня вони скидають увесь непотріб з прилавків під вікна людей. Щоб якось вплинути на підприємців, місцеві викликали еко-інспекторів. Із ними в рейд вирушила і наша знімальна група.

Дар'я показує гори сміття, розкиданого чи не по всьому подвір'ю. Це вулиця Байкальська. Тут розташований один з найбільших гуртових ринків Дніпра. А довколишню територію, розповідають місцеві жителі, підприємці перетворюють на сміттєзвалище.

Валентина Котвицька, жителька Дніпра:

Вот точка, за машиной, вот точка, вот точка под нашим домом. Даже до мусорника не доносят.

Розбиратися з підприємцями-сміттярями взялися інспектори з благоустрою. На одному з прилавків із рибою та м'ясом помічають схожі таблички, що й у смітнику. Продавчиня починає нервово прибирати свій крам.

Інспектор:

-Я хочу ознайомитися, хто здійснює тут діяльність. Що є у вас? Якісь сертифікати, документи? - Нету.

Немає ані документів на товар, ані дозволу на ведення торгівлі, ані угоди про вивезення сміття.

Продавчиня:

Я ж говорю, я не начальница, неужели так тяжело понять?-Куди ви вивозите сміття? - Вывозим сами. Куда? Откуда я знаю?

За словами інспекторів, лише торік навколо цього ринку цілий гектар землі був завалений відходами.

Ярослав Крисько, начальник управління охорони навколишнього середовища Департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради:

Було ліквідоване стихійне сміттєзвалище поруч з ринком обсягом понад 1000 тонн відходів. Місто зазнало збитків. Ці звалища ліквідовуються за рахунок коштів міського бюджету.

За законом, кожен підприємець зобов'язаний укласти договір про вивезення сміття - пояснюють інспектори. У половини такі угоди є, а інші - на прохання показати папери відповідають агресивно.

Відійдіть, будь ласка, від віконечка… Я прошу подождать.

Ярослав Крисько, начальник управління охорони навколишнього середовища Департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради:

50 відсотків складено приписи про надання договорів до Дніпровської міської ради, до департаменту екологічної політики, протягом 2 робочих днів. 50 відсотків надали договори на вивезення та утилізацію відходів.

Підприємці, намагаючись зекономити на вивезенні відходів бодай якусь сотню гривень на місяць, зрештою можуть заплатити значно більше. Штраф у разі відсутності угоди - 1700 гривень.