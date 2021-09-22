Найстаршим близнючкам у світі по 107 років [ Редактировать ]
Умено Суміяма та Коуме Кодама - найстаріші близнючки у світі! І саме вони оновили досягнення Книги рекордів Гіннеса. На початок вересня жінкам було по 107 років і 300 днів.
Сестри народилися в багатодітній сім'ї і з юних років почали жити окремо. Нині вони мешкають у різних будинках для людей похилого віку. Через пандемію представники Книги рекордів Гіннеса не змогли особисто відвідати довгожительок, однак сертифікати про рекорд їм надіслали.
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17-09-2021 20:00 Сюжет 22
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День рятувальника відзначають сьогодні в Україні. На честь свята глава держави вручив відзнаки й нагороди, але не лише професійним рятувальникам.
Хто та завдяки яким досягненням цьогоріч потрапив до списку рекордсменів - дивіться у сюжеті.