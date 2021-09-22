В среду, 22 сентября уровень заболеваемости коронавирусом превышен в целом по Украине и отдельно в 22 областях и г. Киеве. Однако в настоящее время страна все еще находится в "зеленой" зоне карантина.

Так, в Черновицкой (349), Тернопольской (226) и Харьковской (219) областях уровень COVID-заболеваемости является наиболее превышенным.

Согласно норме, этот показатель должен составлять не более 75 на 100 тысяч населения.

Стабильной ситуация по заболеваемости коронавирусом остается только в Закарпатской и Кировоградской областях.

Кроме того, в восьми областях и г. Киеве превышена динамика госпитализаций больных коронавирусом, а именно:

Киев - 54,6%;

Днепропетровская область - 70,3%;

Донецкая область - 66,4%;

Луганская область - 64,6%;

Николаевская область - 58,7%;

Ривненская область - 66,5%;

Харьковская область - 70,0%

Херсонская область - 52,1%;

Черкасская область - 94,3%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевание должна составлять не более 50%.

Читайте также, штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали по меньшей мере в 174 странах мира. Впервые он был обнаружен в Индии, регионы Африки, Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья сообщили об уменьшении количества новых случаев, а регионы Европы и западной части Тихого океана о подобной тенденции.