Всплеск заболеваемости COVID в Украине: какие области имеют худшую статистику [ Редактировать ]
В среду, 22 сентября уровень заболеваемости коронавирусом превышен в целом по Украине и отдельно в 22 областях и г. Киеве. Однако в настоящее время страна все еще находится в "зеленой" зоне карантина.
Так, в Черновицкой (349), Тернопольской (226) и Харьковской (219) областях уровень COVID-заболеваемости является наиболее превышенным.
Согласно норме, этот показатель должен составлять не более 75 на 100 тысяч населения.
Стабильной ситуация по заболеваемости коронавирусом остается только в Закарпатской и Кировоградской областях.
Кроме того, в восьми областях и г. Киеве превышена динамика госпитализаций больных коронавирусом, а именно:
- Киев - 54,6%;
- Днепропетровская область - 70,3%;
- Донецкая область - 66,4%;
- Луганская область - 64,6%;
- Николаевская область - 58,7%;
- Ривненская область - 66,5%;
- Харьковская область - 70,0%
- Херсонская область - 52,1%;
- Черкасская область - 94,3%.
Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевание должна составлять не более 50%.
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