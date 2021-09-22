Растущие цены на энергоносители окажутся неподъемными для большинства домохозяйств уже в этом отопительном сезоне. Выйти из этой ситуации позволит решение о бюджетном увеличении расходов на субсидии и обеспечение доступности субсидий для всех, кто в них нуждается. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"При росте коммунальных тарифов, постоянное уменьшение бюджетных расходов на субсидии со стороны власти - без повышения социальных стандартов и улучшения жизни людей – это путь в пропасть бедности для всей страны", - заявил политик.

Юрий Бойко отметил, что, при этом, субсидии становятся недоступными, а те средства, которые остаются у людей, даже при оформлении субсидий, не могут обеспечить им достойную жизнь.

"На 2022-й год в проекте бюджета на программу ЖК-субсидий заложено на 6 млрд. грн. меньше, чем потребность на 2021-й год. Сокращение бюджетного финансирования субсидий логично в единственном случае: когда люди в состоянии оплачивать коммунальные тарифы, когда у них есть средства на достойную жизнь. В любом другом – это продолжение тарифного геноцида, который продолжается все эти годы", - заявил политик.

Сопредседатель фракции оппозиционеров подчеркнул, что бездарные действия власти ведут только к ухудшению социальных стандартов.

"Эта власть, как и ее предшественники, постоянно снижает доступность субсидий на ЖК-услуги, придумывая все новые и новые ограничения и препоны. Результат – рост неплатежей на десятки миллиардов гривен. Люди просто не могут оплачивать космические тарифы, потому что им просто не за что купить продукты и минимально необходимые лекарства", - возмутился парламентарий.

При этом он подчеркнул, что фракция ОП-ЗЖ предложила ряд антикризисных законопроектов, которые бы смогли обеспечить защиту людей.

"Мы знаем, что необходимо делать, как действовать, какие законы нужно принять в первую очередь, чтобы люди могли достойно жить в своей стране. Мы будем защищать их интересы в парламенте, в каждом городе и селе", - подчеркнул Юрий Бойко.