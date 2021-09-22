Власти Литвы призвали граждан отказаться от покупки китайских смартфонов. Министерство национальной обороны призвало жителей страны выбросить уже купленные гаджеты из КНР, сообщает CNN.

Такое решение принято после того, как специалисты Национального центра кибербезопасности выявили наличие в этих устройствах встроенных функций, позволяющих цензурировать контент.

В Литве уточнили, что речь идет о смартфонах от Xiaomi, которые цензурируют высказывания в поддержку Тибета, Тайваня и демократических движений. Модель Xiaomi Mi 10T 5G продается с выключенной функцией цензуры, но ее можно удаленно активировать в любое время.

Некоторые приложения на смартфоне, в том числе Mi Browser - веб-браузеру на мобильных телефонах Xiaomi, периодически загружают список запрещенных ключевых слов от производителя. Если контент, который загружает пользователь, содержит ключевые слова из списка, он автоматически блокируется.

​На момент проведения расследования список включал 449 ключевых слов и комбинаций ключевых слов с использованием китайских иероглифов, например, "свободный Тибет", "Голос Америки", "демократическое движение", "демократический Тайвань" и т. д.

Расследование также приписало риски кибербезопасности Mi Browser, который собирает и периодически отправляют данные о 61 функции, касающейся действий пользователя на устройстве.

Риск безопасности персональных данных был обнаружен и в облачном сервисе Xiaomi. Для активации услуги необходимо отправить зашифрованное SMS-сообщение для регистрации, оно не сохраняется на устройстве.

На наш взгляд, это избыточный сбор информации о действиях пользователей. Еще одним фактором риска является тот факт, что обширные статистические данные отправляются на серверы Xiaomi в третьих странах, которые не соблюдают общие правила защиты данных, через зашифрованный канал, а также хранятся там.

В последнее время у Литвы и Китая ухудшились дипломатические отношения из-за открытия в Литве представительства Тайваня. Пекин в ответ отозвал своего посла в Вильнюсе. Власти КНР также потребовали от Литвы отозвать посла из Китая и отменить решение по представительству Тайваня.

Китай считает Тайвань частью своей территории. Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году.

Напомним, что в мае 2021 года Тайвань закрыл границы для иностранцев.