С 19 мая 2021 года Тайвань закрывает границы для иностранных граждан. Об этом говорится в сообщении на сайте Тайваньского центра по контролю за заболеваниями.

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Отмечается, что соответствующие меры были введены в связи с растущей заболеваемостью COVID-19 в мире и в целях поддержания внутренней безопасности.

Под ограничения попадают люди, у которых нет гражданства или вида на жительство на Тайване. Исключения могут быть по чрезвычайным или гуманитарным соображениям.

Кроме того, будет приостановлен транзит пассажиров на Тайвань. Ограничения, по предварительным данным, продлятся до 18 июня.

Ранее сообщалось, что Греция открыла границу для украинцев. Также мы писали о том, что Турция вышла из локдауна.

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