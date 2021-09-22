В Черкассах возле кафе расстреляли лидера ОПГ (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Черкассах среди бела дня произошло убийство. Около кафе на улице Байды Вишневецкого киллер расстрелял мужчину и сбежал. Об этом сообщает прес-служба Нацполиции.
Раненого мужчину доставили в 3-ю городскую больницу, где от полученных травм он скончался. Злоумышленник скрылся с места преступления на автомобиле Skoda. Для его задержания на территории Черкасской области задействован оперативный план "Сирена".
Возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Киллеру грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
Как сообщил в Facebook бывший советник главы МВД Станислав Речинский, преступление было совершено около 10:00 в помещении кафе "Львівська майстерня шоколаду". Жертвой убийц стал Козлов Михаил Владимирович, 10.05.1977 г. р., - лидер ОПГ "Козлова".
В указанном правонарушении подозреваются неустановленные лица, одетые в черную форму с надписью СБУ, которые на автомобиле Skoda универсал государственный номер СА 2210 СВ, исчезли в неизвестном направлении.
Сожженный автомобиль правоохранители нашли на выезде из Черкасс в направлении Канева. В автомобиле обнаружено охотничье оружие "Сайга".
Напомним, что утром 22 сентября неизвестные обстреляли из автомата автомобиль Сергея Шефира - первого помощника президента Украины.
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