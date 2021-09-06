В Черкассах бабушка нанесла ребенку жуткие увечья [ Редактировать ]
В больнице города Черкассы, не выходя из комы, умер 7-летний малыш, который был изувечен бабушкой. Об этом сообщает местное издание "Обо всем".
Врачи самоотверженно пытались спасти жизнь пострадавшего ребенка в течение двух недель. У него была диагностирована черепно-мозговая травма и множественные увечья, в частности пролежни, надорванное ухо, губа и половой орган. Также на теле малыша были найдены следы от окурков
Отмечается, что ребенок умер в больнице 5 сентября в 18:10. Известно, что в убийстве подозревают неродную бабушку, которая в настоящее время находится под следствием в СИЗО.
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Кроме того, в Винницкой области полиция задержала 56-летнего мужчину, который похитил 11-летнего ребенка и пытался ее изнасиловать. Нетрезвый мужчина встретил девочку посреди улицы и, пригрозив физической расправой, заставил сесть ее в коляску его мотоцикла и поехать с ним.
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