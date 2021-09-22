В Украине вакцинация от COVID -19 в ближайшее время станет обязательной для сотрудников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций. Об этом на заседании Кабинета министров Украины 22 сентября заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Приняли протокольное решение об утверждении Минздравом перечень профессий и организаций, которым обязательно нужно иметь прививки от COVID-19. В частности, в него войдут работники учреждений образования, центральных органов исполнительной власти и местных государственных админстраций.

По словам главы Минздрава, обязательная вакцинация от коронавируса предусмотрена действующим законодательством.

Статьей №12 закона о защите населения от инфекционных заболеваний предусмотрено, что работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников или распространению ими инфекционных заболеваний, подлежат обязательным профилактическим прививкам против соответствующих инфекционных заболеваний.

Ляшко добавил, что Европейский суд по правам человека в апреле 2021 года подтвердил положение нашего национального законодательства, что обязательная вакцинация является законной и может быть необходимой в демократических обществах и не противоречит конвенции о защите прав человека и основоположных свобод.

Премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что Минздрав введет обязательную вакцинацию от COVID-19 соответствующим приказом. Обучение в учреждениях, где персонал не успел вакцинироваться, будет происходить дистанционно.

По данным Минздрава за последние сутки вакцинированы 116 005 человек: одну дозу получили 68502, полностью иммунизированы - 47503 человека.

Напомним, что за прошедшие сутки в Украине подтвердили еще 6 754 новых случаев заражения коронавирусом. Лидируют пол заболеваемости в Харьковской и Днепропетровской областях.