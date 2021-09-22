Вакцинация в Украине станет обязательной: Ляшко рассказал, для кого [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
В Украине вакцинация от COVID -19 в ближайшее время станет обязательной для сотрудников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций. Об этом на заседании Кабинета министров Украины 22 сентября заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Приняли протокольное решение об утверждении Минздравом перечень профессий и организаций, которым обязательно нужно иметь прививки от COVID-19. В частности, в него войдут работники учреждений образования, центральных органов исполнительной власти и местных государственных админстраций.
По словам главы Минздрава, обязательная вакцинация от коронавируса предусмотрена действующим законодательством.
Статьей №12 закона о защите населения от инфекционных заболеваний предусмотрено, что работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников или распространению ими инфекционных заболеваний, подлежат обязательным профилактическим прививкам против соответствующих инфекционных заболеваний.
Ляшко добавил, что Европейский суд по правам человека в апреле 2021 года подтвердил положение нашего национального законодательства, что обязательная вакцинация является законной и может быть необходимой в демократических обществах и не противоречит конвенции о защите прав человека и основоположных свобод.
Премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что Минздрав введет обязательную вакцинацию от COVID-19 соответствующим приказом. Обучение в учреждениях, где персонал не успел вакцинироваться, будет происходить дистанционно.
По данным Минздрава за последние сутки вакцинированы 116 005 человек: одну дозу получили 68502, полностью иммунизированы - 47503 человека.
Напомним, что за прошедшие сутки в Украине подтвердили еще 6 754 новых случаев заражения коронавирусом. Лидируют пол заболеваемости в Харьковской и Днепропетровской областях.
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