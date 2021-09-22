Верховна Рада України не визнає вибори до Держдуми Росії [ Редактировать ]
Вибори до Держдуми Росії - не визнавати. Так вирішили у Верховній Раді. Відповідну постанову підтримали 322 народні депутати. У заяві парламенту російські вибори вважаються незаконними, а Держдума - нелегітимною. І міститься звернення до міжнародних партнерів із закликом надати оцінку фальсифікаціям та фактам неправомірного голосування.
Депутати наголосили на тому, що до виборів залучили громадян зі сходу України, яким незаконно видали російські паспорти.
Олександр Мережко, народний депутат, "Слуга народу":
Наголошується на порушеннях державою-окупантом норм міжнародного гуманітарного права, також звертається увага міжнародної спільноти, що чи не в перше Російська Федерація, як одна з держав членів ОБСЄ, не забезпечила належні умови роботи бюро з демократичних інститутів і прав людини, організації з безпеки й співробітництва в Європі, що унеможливило спостереження за виборчим процесом до Держдуми РФ представниками місії ОБСЄ.
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