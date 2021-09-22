Вибори до Держдуми Росії - не визнавати. Так вирішили у Верховній Раді. Відповідну постанову підтримали 322 народні депутати. У заяві парламенту російські вибори вважаються незаконними, а Держдума - нелегітимною. І міститься звернення до міжнародних партнерів із закликом надати оцінку фальсифікаціям та фактам неправомірного голосування.

Депутати наголосили на тому, що до виборів залучили громадян зі сходу України, яким незаконно видали російські паспорти.

Олександр Мережко, народний депутат, "Слуга народу":