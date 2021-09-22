Через міграційну кризу Польща споряджає на кордон із Білоруссю додаткові військові сили. Це пів тисячі армійців і спецтехніка.

Польський прем'єр заявив, що його країна має справу з добре організованою акцією, керованою з Мінська та Москви. Нагадаю, після запровадження Євросоюзом нового пакета санкцій проти Білорусі, Лукашенко заявив, що Мінськ не контролюватиме потік біженців, наркотиків і зброї на кордоні з ЄС.

І як наслідок - навала нелегалів, які всіляко намагаються потрапити з білоруської території на Захід. У Брюсселі такі дії режиму Лукашенка назвали "гібридною агресією".