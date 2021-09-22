Ще раз нагадаю, що вже за кілька годин, у ніч проти четверга, Україна перейде в "жовту" карантинну зону.

І це відбувається на тлі постійного зростання кількості ковідних хворих.

За минулу добу - майже сім тисяч нових інфікувань. Найбільше випадків - у Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Одеській областях та у столиці. А от щепили від початку вакцинальної кампанії - понад 11 мільйонів українців.