COVID-19 в Україні: майже сім тисяч інфікованих за добу [ Редактировать ]
Ще раз нагадаю, що вже за кілька годин, у ніч проти четверга, Україна перейде в "жовту" карантинну зону.
І це відбувається на тлі постійного зростання кількості ковідних хворих.
За минулу добу - майже сім тисяч нових інфікувань. Найбільше випадків - у Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Одеській областях та у столиці. А от щепили від початку вакцинальної кампанії - понад 11 мільйонів українців.
по теме
Лідер за кількістю інфікувань - Львівщина, за нею йдуть Харківщина, Одещина, Луганщина і Донеччина. А от щепили проти ковіду минулої доби близько ста восьми тисяч українців.
У світі напередодні зафіксували понад 350 тисяч заражень ковідом. Майже шість тисяч людей померли. Серед країн із найбільшим денним приростом - США, Індія та Велика Британія.
За минулу добу в Україні дві тисячі 265 нових інфікувань. 44 людини померли. Тисячу 200 хворих ушпиталили, одужало - понад пів тисячі.
При цьому одужали - майже дві тисячі людей. Госпіталізовано - понад півтори тисячі. Найбільше захворювань - у Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській областях та в столиці.
При цьому в МОЗ звітують про черговий рекорд щеплень - понад 180 тисяч за добу. А загалом від початку вакцинальної кампанії проведено близько десяти з половиною мільйонів щеплень.