І цього тижня у МОЗі заговорили про обов'язкову вакцинацію освітян. Як педагоги працюють зараз і які норми планують впровадити урядовці - в репортажі Сніжани Сидорук із Ріненщини.

Світлана Гемберг - учителька музики. Вона однією з перших вакцинувалася проти коронавірусу. На початок навчального року мала два щеплення.

Світлана Гемберг, учителька музичного мистецтва:

Мало того, що я відчуваю велику відповідальнісь кожного вчителя за те, що ми несемо відповідальність за дітей, контакти наші з батьками, тому, звичайно, вакцинація для мене була дуже важливою.

У школі, де викладає пані Світлана, працює 66 педагогів та 18 техпрацівників. Щеплених - майже 92 відсотки. Тож попри "жовту" зону карантину, учні цієї школи знову сядуть за парти.

Людмила Грекул, директорка Рівненської ЗОШ №1 імені Володимира Короленка:

Проблема ,не буду говорити, існувала, але існувала тільки з технічними працівниками, бо технічні працівники були переконані чомусь, що це важко, що це погано переноситься.

Однак таких шкіл, які виконали норму вакцинації, у Рівному ще напередодні зранку було лише 8 із 39. Чиновники від освіти зауважили: педагоги щеплювалися неохоче.

Богдан Турович, начальник управління освіти Рівного:

На перше вересня було десь в межах 30 відсотків, зараз, коли ми вже добавили першу дозу вакцини, по-моєму, було станом на вчора 64 відсотки.

Упродовж дня школи в буквальному сенсі боролися за право навчати офлайн. Мобільні групи медиків щеплювали вчителів на робочих місцях. Зрештою до кінця дня норму вакцинації виконали 15 закладів. Дев'ятикласник Дмитро - один з тих, хто сьогодні йде до школи.

Дмитро Синюк, учень 9 класу:

На дистанційному навчанні дуже складно вчитися, того шо ти дома, ти більш розслаблений, в тебе більше хоче взяти лінь і ти не можеш повністю сконцентруватися на навчанні.

Загалом на Рівненщині свої двері для учнів відчинить лише третина освітніх закладів. Решту переведуть на дистанційне навчання. Натомість дитсадки працюватимуть по всій області - аж доки регіон не потрапить до червоної зони. Втім, це може статися доволі швидко, кажуть медики.

Роман Сафонов, головний санітарний лікар Рівненщини:

На теренах Рівненщині останні сім днів спостерігається найгірша динаміка по Україні - ми маємо 100% нарощування динаміки госпіталізації. Це очікувані показники, зважаючи на незадовільний рівень вакцинації, яку ми на разі маємо.

Нині в області двома дозами щеплені трохи більше ніж 110 тисяч людей. Це навіть менше ніж 10 відсотків населення області.