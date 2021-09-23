Двоє українських армійців поранені унаслідок ворожих дій на Донбасі. Їх шпиталювали. Загалом за попередню добу - 12 атак. У напрямку Світлодарська противник вів прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів. Біля Водяного та Павлополя скинув з безпілотників осколкові гранати, а також обстріляв українські позиції з гранатометів і стрілецької зброї. Докладніше про ситуацію - Руслан Смєщук.

Це передові позиції на Світлодарській дузі. Лінія фронту тут вдається вглиб непідконтрольних територій. Ситуація останнім часом доволі напружена.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Гатять із всього, що у них є. Гранатомети, міномети, кроме стрелкового только.

Дистанція між лініями окопів дозволяє супротивнику частіше застосовувати великі калібри. Днями, наприклад, декілька годин поспіль ворог обстрілював армійців з мінометів. Найімовірніше, хотів знищити бойове обладнання - переконані вояки.

Максим, військовослужбовець Збройних сил України:

На протязі трьох годин супротивник проводив обстріл, хаотично розкидаючі снаряди по лінії нашого опорного пункту. Це був такий целеноправлений потужний обстріл по всій нашій лінії із таким наголосом по центральній пост. Так як противник хоче вивести із ладу обладнання спостереження.

Крім того, час від часу впритул до армійських позицій намагаються підходити нечисленні групи ворога - чи то розвідники, чи то диверсанти.

Позивний "Тихий", військовослужбовець Збройних сил України:

Немножко напряженная - провоцируют нас частенько с наступлением темноты. Начинают стрелять. Бывают вылазки. Недавно было 2 человека замечены. Пытались по балке подойти. Метров на 500 подошли, а может и ближе бы подошли, если бы не заметили.

Вояки відігнали їх кулеметною чергою. Загалом від початку тижня ситуація на Донбасі дещо стабілізувалася. Її контролюють українські військові.