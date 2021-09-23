В четверг, 23 сентября, Верховная Рада Украины продлила пленарный день до конца рассмотрения закона об олигархах.

Об этом стало известно в ходе заседания Рады.

Решение поддержали 288 народных депутатов.

Ранее мы писали о том, что глава СНБО провел совещание по децентрализации.

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